Exposition à la Cabane Bleue association l’Échoppe des Talents Rue du Port Audenge

Exposition à la Cabane Bleue association l’Échoppe des Talents Rue du Port Audenge samedi 25 octobre 2025.

Exposition à la Cabane Bleue association l’Échoppe des Talents

Rue du Port Cabane Bleue aux Artistes Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-25

Du samedi 25 au vendredi 31 octobre, la Cabane Bleue d’Audenge accueille les talents créatifs de l’association L’Échoppe des Talents.

Créée en 2018, cette association réunit une dizaine de créateurs, artisans et artisans d’art autour d’un savoir-faire riche et varié

– tricot & crochet

– maroquinerie

– décoration florale et d’intérieur

– céramique

– savonnerie

– bijouterie fantaisie

– peinture sur textile et meubles

Venez échanger avec ces passionnés, découvrir leurs univers, admirer leurs pièces uniques… et peut-être trouver votre coup de cœur parmi leurs créations de qualité.

Entrée libre, ouvert à tous. .

Rue du Port Cabane Bleue aux Artistes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 81 50

English : Exposition à la Cabane Bleue association l’Échoppe des Talents

German : Exposition à la Cabane Bleue association l’Échoppe des Talents

Italiano :

Espanol : Exposition à la Cabane Bleue association l’Échoppe des Talents

L’événement Exposition à la Cabane Bleue association l’Échoppe des Talents Audenge a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Coeur Bassin