Exposition à la Cabane Bleue Catherine Melul, Michèle Roland et Marie-Christine Lopez Rue du Port Audenge

Exposition à la Cabane Bleue Catherine Melul, Michèle Roland et Marie-Christine Lopez

Rue du Port Cabane Bleue aux Artistes Audenge Gironde

Le week-end du 31 janvier et 1er février, la Cabane Bleue d’Audenge vous ouvre ses portes pour découvrir les créations de Catherine Melul, Michèle Roland et Marie-Christine Lopez.

-Catherine Melul depuis son premier coffret de crayons de couleur, elle peint guidée par l’émotion et la couleur. Sa spontanéité et sa liberté créative font de chaque toile un véritable élan de vie.

-Michèle Roland mosaïste et créatrice, elle transforme meubles et objets du quotidien en véritables œuvres originales et colorées, du plateau de table au dessous de plat.

– Marie-Christine Lopez graphiste de formation et amoureuse du Bassin d’Arcachon, elle met en scène les petits ports et cabanes ostréicoles qui lui tiennent à cœur, donnant vie à des paysages.

Venez échanger avec les artistes, explorer leurs créations et vous laisser inspirer par la richesse de leurs univers.

Entrée libre Ouvert à tous .

