Exposition à la Cabane Bleue Chantal Dupin, alias Astria, et Jean-Claude Diquero Rue du Port Audenge

Le week-end du 28 février au 1er mars, la Cabane Bleue d’Audenge accueille deux artistes peintres Chantal DUPIN, alias Astria, et Jean-Claude DIQUERO.

-Chantal DUPIN Astria Artiste peintre installée sur le Bassin d’Arcachon, elle expose régulièrement dans la région. Ses œuvres invitent à une découverte sensible de son univers pictural, nourri par son regard personnel et son attachement au territoire.

-Jean-Claude DIQUERO Artiste peintre professionnel, formé à l’École des Beaux-Arts de Bordeaux, il réalise des tableaux en peinture acrylique en relief 3D grâce à une technique particulière qui joue sur l’épaisseur et la matière. Inspiré par le Bassin d’Arcachon, il revisite cabanes tchanquées, cabanes ostréicoles, pinasses ou ports emblématiques, en les détachant de leur contexte pour leur donner une lecture résolument contemporaine.

Entrée libre, ouvert à tous. .

