Exposition à la Cabane Bleue Les peintures de Flo et Nadège Dubreuil Rue du Port Audenge

Exposition à la Cabane Bleue Les peintures de Flo et Nadège Dubreuil

Rue du Port Cabane Bleue aux Artistes Audenge Gironde

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

2026-01-24

Le week-end du 24 et 25 janvier, la Cabane Bleue d’Audenge vous invite à découvrir les univers singuliers de Les peintures de Flo et Nadège Dubreuil.

-Les peintures de Flo peintre autodidacte passionnée par les paysages du Bassin d’Arcachon, elle capture dans ses œuvres ce qui l’émerveille un bateau, une cabane, des palettes de bleus avec un style figuratif qui fait voyager les regards.

-Nadège Dubreuil éducatrice spécialisée au parcours créatif, elle partage deux univers dans ses toiles des abstractions colorées et gestuelles et des scènes naïves représentant paysages, souvenirs et personnages.

Venez échanger avec les artistes, explorer leurs créations et vous laisser inspirer par la richesse de leurs univers.

Entrée libre Ouvert à tous .

Rue du Port Cabane Bleue aux Artistes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 81 50

