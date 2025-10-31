Exposition à la Caverne du Dragon Lucien Laby, un artiste dans la Grande Guerre Oulches-la-Vallée-Foulon

Exposition à la Caverne du Dragon Lucien Laby, un artiste dans la Grande Guerre

Caverne du Dragon Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne

La nouvelle expo temporaire de la Caverne du Dragon !

Le parcours de cette exposition retrace la vie et le travail de Lucien Laby, soldat, médecin auxiliaire et artiste. Ses carnets, dessins et lettres permettent de comprendre comment l’expérience du front, vécue de l’intérieur mais à distance de la première ligne, nourrit une œuvre graphique à la fois sensible, ironique et lucide.

Elle rend ainsi hommage à un témoin à la fois modeste et singulier, dont le trait et les mots éclairent autrement la mémoire combattante, et s’appuie sur le fonds Lucien Laby, acquis par le Département en 2023. Ce corpus exceptionnel comprend plusieurs carnets manuscrits illustrés, une correspondance de guerre, des dessins, croquis et caricatures, ainsi que des œuvres peintes d’après-guerre…

RV au Centre d’Accueil du Visiteur · Caverne du Dragon chaque jour (sauf le lundi) de 10h à 18h ! .

Caverne du Dragon Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 25 14 18 caverne@aisne.fr

