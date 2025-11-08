Exposition à la Chaîne d’Or La Chaîne d’Or Les Andelys

Exposition à la Chaîne d’Or

Les 8 et 9 novembre, le Groupe Libre Expression exposera ses œuvres à la l’hôtel de la Chaîne d’Or.

Vous pourrez y admirer des toiles , acrylique, huile, dessin ainsi que des sculptures sur métal et de la poésie.

Marie Pinel, Fée, Francesco Parrello, Noël Remy Roselyne Gouault et Richard Plessis vous accueillerons. .

La Chaîne d’Or 25 Rue Grande Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 00 31 contact@hotel-lachainedor.com

