Exposition à la Chaîne d’Or La Chaîne d’Or Les Andelys
Exposition à la Chaîne d’Or La Chaîne d’Or Les Andelys samedi 8 novembre 2025.
Exposition à la Chaîne d’Or
La Chaîne d’Or 25 Rue Grande Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Les 8 et 9 novembre, le Groupe Libre Expression exposera ses œuvres à la l’hôtel de la Chaîne d’Or.
Vous pourrez y admirer des toiles , acrylique, huile, dessin ainsi que des sculptures sur métal et de la poésie.
Marie Pinel, Fée, Francesco Parrello, Noël Remy Roselyne Gouault et Richard Plessis vous accueillerons. .
La Chaîne d’Or 25 Rue Grande Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 00 31 contact@hotel-lachainedor.com
English : Exposition à la Chaîne d’Or
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition à la Chaîne d’Or Les Andelys a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération