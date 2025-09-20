Exposition à la chapelle du vieux bourg Chapelle du Vieux Bourg Saint-Didier-de-Formans

Exposition à la chapelle du vieux bourg 20 et 21 septembre Chapelle du Vieux Bourg Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association Saint-Didier Commune Rurale Nature & Patrimoine œuvre pour la sauvegarde et la restauration de cette chapelle seigneuriale construite en 1610-1612 et adossée au mur de l’ancienne église du 11e siècle. Découvrez le plus ancien témoignage de l’histoire de Saint-Didier-de-Formans qui accueillera pour l’occasion une exposition de Françoise BOSSUT, artiste peintre et sculptrice formée aux beaux-arts de Nancy et à l’école supérieure des Arts Modernes de Paris.

Organisé par l’ASDCR N&P

Chapelle du Vieux Bourg chemin du château 01600 Saint Didier de Formans Saint-Didier-de-Formans 01600 Les Roussilles Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

Françoise BOSSUT