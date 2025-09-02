Exposition à la Chapelle Saint Vigor | Sylvie A. Route de la Chapelle Saint-Martin-de-Mieux
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-02 14:00:00
fin : 2025-09-22 18:00:00
2025-09-02
Exposition à la Chapelle Saint-Vigor Le monde merveilleux de Sylvie A. ou l’art de recycler.
Aux heures d’ouvertures de la Chapelle
Exposition à la Chapelle Saint-Vigor Le monde merveilleux de Sylvie A. ou l’art de recycler.
Aux heures d’ouvertures de la Chapelle du mardi au dimanche de 14h00-18h00 .
Route de la Chapelle Chapelle Saint-Vigor Saint-Martin-de-Mieux 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 17 26
English : Exposition à la Chapelle Saint Vigor | Sylvie A.
Exhibition at Chapelle Saint-Vigor: Le monde merveilleux de Sylvie A. ou l’art de recycler.
Chapel opening hours
German : Exposition à la Chapelle Saint Vigor | Sylvie A.
Ausstellung in der Kapelle Saint-Vigor: Die wunderbare Welt von Sylvie A. oder die Kunst des Recycelns.
Zu den Öffnungszeiten der Kapelle
Italiano :
Mostra alla Chapelle Saint-Vigor: Il meraviglioso mondo di Sylvie A. o l’arte del riciclo.
Durante gli orari di apertura della Cappella
Espanol :
Exposición en la Chapelle Saint-Vigor: El maravilloso mundo de Sylvie A. o el arte del reciclaje.
Durante el horario de apertura de la Capilla
