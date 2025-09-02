Exposition à la Chapelle Saint Vigor | Sylvie A. Route de la Chapelle Saint-Martin-de-Mieux

Exposition à la Chapelle Saint Vigor | Sylvie A. Route de la Chapelle Saint-Martin-de-Mieux mardi 2 septembre 2025.

Exposition à la Chapelle Saint Vigor | Sylvie A.

Route de la Chapelle Chapelle Saint-Vigor Saint-Martin-de-Mieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-02 14:00:00

fin : 2025-09-22 18:00:00

Date(s) :

2025-09-02

Exposition à la Chapelle Saint-Vigor Le monde merveilleux de Sylvie A. ou l’art de recycler.

Aux heures d’ouvertures de la Chapelle

Exposition à la Chapelle Saint-Vigor Le monde merveilleux de Sylvie A. ou l’art de recycler.

Aux heures d’ouvertures de la Chapelle du mardi au dimanche de 14h00-18h00 .

Route de la Chapelle Chapelle Saint-Vigor Saint-Martin-de-Mieux 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 17 26

English : Exposition à la Chapelle Saint Vigor | Sylvie A.

Exhibition at Chapelle Saint-Vigor: Le monde merveilleux de Sylvie A. ou l’art de recycler.

Chapel opening hours

German : Exposition à la Chapelle Saint Vigor | Sylvie A.

Ausstellung in der Kapelle Saint-Vigor: Die wunderbare Welt von Sylvie A. oder die Kunst des Recycelns.

Zu den Öffnungszeiten der Kapelle

Italiano :

Mostra alla Chapelle Saint-Vigor: Il meraviglioso mondo di Sylvie A. o l’arte del riciclo.

Durante gli orari di apertura della Cappella

Espanol :

Exposición en la Chapelle Saint-Vigor: El maravilloso mundo de Sylvie A. o el arte del reciclaje.

Durante el horario de apertura de la Capilla

L’événement Exposition à la Chapelle Saint Vigor | Sylvie A. Saint-Martin-de-Mieux a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Falaise Suisse Normande