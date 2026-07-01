Exposition à la Chapelle Sainte-Geneviève de Senantes, Chapelle Sainte-Geneviève de Senantes, Boutigny-Prouais

Informations pratiques

Exposition à la Chapelle Sainte-Geneviève de Senantes Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle Sainte-Geneviève de Senantes Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

L’association de sauvegarde du patrimoine de Senantes vous propose de nous retrouver à la Chapelle Sainte-Geneviève de Senantes, connue pour être un lieu d’importants pèlerinages durant plusieurs siècles depuis le XIIᵉ siècle, avec sa source « miraculeuse » guérissant les fièvres (visite -exposition).

Chapelle Sainte-Geneviève de Senantes Chemin de la Chapelle Boutigny-Prouais 28410 Prouais Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

L’association de sauvegarde du patrimoine de Senantes vous propose de nous retrouver.

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