Exposition à la Chapelle St Gilles du Cosquer Chapelle St Gilles du Cosquer Plouharnel

Exposition à la Chapelle St Gilles du Cosquer Chapelle St Gilles du Cosquer Plouharnel vendredi 29 août 2025.

Exposition à la Chapelle St Gilles du Cosquer

Chapelle St Gilles du Cosquer 16 le Cosquer Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-29

Exposition de dessins et de peintures » Plongez en Firmament » par Marie France de la Cochetière et France Pasquier-Mithois .

Chapelle St Gilles du Cosquer 16 le Cosquer Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 73 64 59 09

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition à la Chapelle St Gilles du Cosquer Plouharnel a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon