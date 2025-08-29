Exposition à la Chapelle St Gilles du Cosquer Chapelle St Gilles du Cosquer Plouharnel
Chapelle St Gilles du Cosquer 16 le Cosquer Plouharnel Morbihan
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-31
Exposition de dessins et de peintures » Plongez en Firmament » par Marie France de la Cochetière et France Pasquier-Mithois .
Chapelle St Gilles du Cosquer 16 le Cosquer Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 73 64 59 09
