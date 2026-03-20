Exposition à la chartreuse de Mélan Quoi de neuf au Moyen Age . L’aventure continue. Rue de Chessin Taninges

Exposition à la chartreuse de Mélan Quoi de neuf au Moyen Age . L’aventure continue.

Rue de Chessin Chartreuse de Mélan Taninges Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-04-04

Suite à son succès, l’exposition se poursuit en 2026.

Totalement renouvelée, grâce à de nouveaux contenus.



Visite libre, aux horaires d’ouverture de la chartreuse de Mélan

Visite guidée, tous les jours ouvrés à 10h30 et à 15h (sur réservation).

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Rue de Chessin Chartreuse de Mélan Taninges 74440 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 33 23 73 chartreusedemelan@hautesavoie.fr

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English :

Following its success, the exhibition continues in 2026.

Completely renewed, with new content.



Self-guided tour, during Chartreuse de Mélan opening hours

Guided tours, every working day at 10.30 am and 3 pm (booking essential).

L’événement Exposition à la chartreuse de Mélan Quoi de neuf au Moyen Age . L’aventure continue. Taninges a été mis à jour le 2026-03-17 par Conseil Départemental de la Haute-Savoie