Exposition à la chartreuse de Mélan Quoi de neuf au Moyen Age . L’aventure continue. Rue de Chessin Taninges
Exposition à la chartreuse de Mélan Quoi de neuf au Moyen Age . L’aventure continue. Rue de Chessin Taninges samedi 4 avril 2026.
Exposition à la chartreuse de Mélan Quoi de neuf au Moyen Age . L’aventure continue.
Rue de Chessin Chartreuse de Mélan Taninges Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-04-04
Suite à son succès, l’exposition se poursuit en 2026.
Totalement renouvelée, grâce à de nouveaux contenus.
Visite libre, aux horaires d’ouverture de la chartreuse de Mélan
Visite guidée, tous les jours ouvrés à 10h30 et à 15h (sur réservation).
.
Rue de Chessin Chartreuse de Mélan Taninges 74440 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 33 23 73 chartreusedemelan@hautesavoie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Following its success, the exhibition continues in 2026.
Completely renewed, with new content.
Self-guided tour, during Chartreuse de Mélan opening hours
Guided tours, every working day at 10.30 am and 3 pm (booking essential).
L’événement Exposition à la chartreuse de Mélan Quoi de neuf au Moyen Age . L’aventure continue. Taninges a été mis à jour le 2026-03-17 par Conseil Départemental de la Haute-Savoie