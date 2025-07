Exposition A la conquête de l’Italie Petit b Plombières-les-Bains

Exposition A la conquête de l’Italie

Petit b 25 rue Liétard Plombières-les-Bains Vosges

L’Italie ! C’est un rêve que le peintre Louis Français (1814-1897) a concrétisé en 1846. Parti pour six mois, il y restera trois ans !

Aussi bien dans les villes telles que Rome, Florence et Venise, qu’à la campagne, Louis Français plante son chevalet devant des paysages magnifiques et des monuments anciens, mais aussi des scènes de la vie quotidienne. Tout au long de sa carrière, l’Italie reste une source d’inspiration inépuisable et resurgit au détour des compositions ou dans les choix chromatiques. Louis Français a été marqué par ce séjour dans ce pays où il a étudié les œuvres des grands maîtres de la Renaissance, découvert des lieux emblématiques, des sites archéologiques.

Au cours de ses nombreux déplacements, il couvre ses albums d’innombrables croquis. Il rapporte des dessins et des toiles qui vous seront présentés dans l’exposition.

Initiée pour valoriser les collections du Musée Louis Français, cette série d’exposition est spécialement dédiée à la peinture de paysage.Tout public

Petit b 25 rue Liétard Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 7 50 59 49 94

English :

Italy! It was a dream that the painter Louis Français (1814-1897) realized in 1846. He left for six months and stayed for three years!

In cities such as Rome, Florence and Venice, as well as in the countryside, Louis Français planted his easel in front of magnificent landscapes and ancient monuments, as well as scenes of everyday life. Throughout his career, Italy remained an inexhaustible source of inspiration, recurring in his compositions and chromatic choices. Louis Français was deeply influenced by his stay in Italy, where he studied the works of the great Renaissance masters and discovered iconic places and archaeological sites.

During his many travels, he covered his albums with countless sketches. He brought back drawings and paintings that will be presented in the exhibition.

Initiated to enhance the collections of the Musée Louis Français, this series of exhibitions is specially dedicated to landscape painting.

German :

Italien! Diesen Traum verwirklichte der Maler Louis Français (1814-1897) im Jahr 1846. Er brach für sechs Monate auf und blieb drei Jahre lang

Sowohl in Städten wie Rom, Florenz und Venedig als auch auf dem Land stellte Louis Français seine Staffelei vor wunderschönen Landschaften und alten Denkmälern, aber auch vor Szenen aus dem täglichen Leben auf. Während seiner gesamten Karriere blieb Italien eine unerschöpfliche Inspirationsquelle und tauchte immer wieder in seinen Kompositionen oder in seiner Farbwahl auf. Louis Français wurde von seinem Aufenthalt in diesem Land geprägt, wo er die Werke der großen Meister der Renaissance studierte und symbolträchtige Orte und archäologische Stätten entdeckte.

Auf seinen zahlreichen Reisen deckte er seine Alben mit unzähligen Skizzen ab. Er brachte Zeichnungen und Gemälde mit, die Ihnen in der Ausstellung präsentiert werden.

Diese Ausstellungsreihe wurde ins Leben gerufen, um die Sammlungen des Musée Louis Français aufzuwerten, und ist speziell der Landschaftsmalerei gewidmet.

Italiano :

Italia! Un sogno che il pittore Louis Français (1814-1897) realizzò nel 1846. Partì per sei mesi e rimase per tre anni!

In città come Roma, Firenze e Venezia, ma anche in campagna, Louis Français posò il suo cavalletto davanti a magnifici paesaggi e monumenti antichi, ma anche a scene di vita quotidiana. Per tutta la sua carriera, l’Italia rimase una fonte inesauribile di ispirazione, ricorrente nelle sue composizioni e nella scelta dei colori. Louis Français fu segnato dal suo soggiorno in Italia, dove studiò le opere dei grandi maestri del Rinascimento e scoprì luoghi iconici e siti archeologici.

Durante i suoi numerosi viaggi, ricopre i suoi album con innumerevoli schizzi. Ha riportato disegni e dipinti che saranno esposti nella mostra.

Iniziata per presentare le collezioni del Musée Louis Français, questa serie di mostre è dedicata in particolare alla pittura di paesaggio.

Espanol :

Italia Fue un sueño que el pintor Louis Français (1814-1897) hizo realidad en 1846. Se marchó seis meses y se quedó tres años

En ciudades como Roma, Florencia y Venecia, así como en el campo, Louis Français plantó su caballete ante magníficos paisajes y monumentos antiguos, así como ante escenas de la vida cotidiana. A lo largo de toda su carrera, Italia siguió siendo una fuente inagotable de inspiración, recurrente en sus composiciones y en la elección de sus colores. Louis Français estuvo marcado por su estancia en Italia, donde estudió las obras de los grandes maestros del Renacimiento y descubrió lugares emblemáticos y yacimientos arqueológicos.

Durante sus numerosos viajes, cubrió sus álbumes con innumerables bocetos. Trajo de vuelta dibujos y pinturas que se expondrán en la muestra.

Iniciada para dar a conocer las colecciones del Museo Louis Français, esta serie de exposiciones está especialmente dedicada a la pintura de paisaje.

