Exposition « À la croisée des chemins »

Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay Eure

Début : Samedi Samedi 2025-09-26 10:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

2025-09-26 2025-09-27

Exposition de Michel Protopopoff de peintures, pastels, fusains et gravures avec une peinture collective le long de la visite.

Vernissage le vendredi 26 septembre à 19h. .

Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay 27150 Eure Normandie +33 6 10 50 24 20 lagalerielarraincy@gmail.com

