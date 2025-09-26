Exposition « À la croisée des chemins » Galerie des curiosités Larraincy Puchay
Exposition « À la croisée des chemins » Galerie des curiosités Larraincy Puchay vendredi 26 septembre 2025.
Exposition « À la croisée des chemins »
Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-26 10:00:00
fin : 2025-09-28 19:00:00
Date(s) :
2025-09-26 2025-09-27
Exposition de Michel Protopopoff de peintures, pastels, fusains et gravures avec une peinture collective le long de la visite.
Vernissage le vendredi 26 septembre à 19h. .
Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay 27150 Eure Normandie +33 6 10 50 24 20 lagalerielarraincy@gmail.com
English : Exposition « À la croisée des chemins »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition « À la croisée des chemins » Puchay a été mis à jour le 2025-09-12 par Vexin Normand Tourisme