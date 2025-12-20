Exposition A la croisée des contes Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Exposition A la croisée des contes

Vernissage de l’exposition le mercredi 7 janvier à 18h.

Dans le cadre du cycle sur les contes, trois photographes facétieux Françoise Migot-Labat, Kris da Silva Ramos et Gérard Clerc ont croisé leurs univers poétiques, leurs imaginaires et toute leur fantaisie pour tisser des variations autour des Contes de fées et autres, d’ici et d’ailleurs.

Une maisonnette au fond des bois,

Quelques miettes de pain sur un chemin,

Un soulier de vair oublié,

Une pomme trop rouge…

Ces artistes invitent le visiteur à pénétrer leurs forêts sombres, sombres, si sombres… sans crainte…

