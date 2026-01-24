Exposition A la croisée des mondes graphiques Médiathèque Mansle-les-Fontaines

Exposition A la croisée des mondes graphiques

Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines Charente

Début : 2026-02-02 09:00:00

fin : 2026-03-14 18:30:00

Nous vous invitons avec la médiathèque de Mansle pour une exposition où les frontières de l’imaginaire s’effacent.

Venez rencontrer l’union de deux univers singuliers celui de @manonladamelicorne et de @jujusteplais.

Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

We invite you to join us at the Mansle media library for an exhibition that blurs the boundaries of the imaginary.

Come and meet the union of two singular universes: that of @manonladamelicorne and @jujusteplais.

