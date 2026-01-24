Exposition A la croisée des mondes graphiques Médiathèque Mansle-les-Fontaines
Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines Charente
Début : 2026-02-02 09:00:00
fin : 2026-03-14 18:30:00
2026-02-02
Nous vous invitons avec la médiathèque de Mansle pour une exposition où les frontières de l’imaginaire s’effacent.
Venez rencontrer l’union de deux univers singuliers celui de @manonladamelicorne et de @jujusteplais.
Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 77 90 54 58
English :
We invite you to join us at the Mansle media library for an exhibition that blurs the boundaries of the imaginary.
Come and meet the union of two singular universes: that of @manonladamelicorne and @jujusteplais.
L’événement Exposition A la croisée des mondes graphiques Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente