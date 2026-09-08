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AGENDA · Saint-Vallier

Exposition « À la découverte de l’art » Rue Victor Hugo Saint-Vallier

lundi 19 octobre 2026 · Rue Victor Hugo · Saint-Vallier

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Rue Victor Hugo
Adresse
Espace Culturel Louis Aragon
Ville
71230 Saint-Vallier
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Vallier

Exposition « À la découverte de l’art »

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 13:30:00
fin : 2026-10-24 17:30:00

Date(s) :
2026-10-19

Exposition d’artistes locaux, en partenariat avec l’association « Dessin et peinture » de Perrecy-les-Forges.   .

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 

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English : Exposition « À la découverte de l’art »

L’événement Exposition « À la découverte de l’art » Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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