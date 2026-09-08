Informations pratiques

Saint-Vallier

Exposition « À la découverte de l’art »

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 13:30:00

fin : 2026-10-24 17:30:00

Date(s) :

2026-10-19

Exposition d’artistes locaux, en partenariat avec l’association « Dessin et peinture » de Perrecy-les-Forges. .

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20

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English : Exposition « À la découverte de l’art »

L’événement Exposition « À la découverte de l’art » Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)