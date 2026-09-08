Exposition « À la découverte de l’art » Rue Victor Hugo Saint-Vallier
lundi 19 octobre 2026 · Rue Victor Hugo · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Exposition « À la découverte de l’art »
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 13:30:00
fin : 2026-10-24 17:30:00
Date(s) :
2026-10-19
Exposition d’artistes locaux, en partenariat avec l’association « Dessin et peinture » de Perrecy-les-Forges. .
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20
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English : Exposition « À la découverte de l’art »
L’événement Exposition « À la découverte de l’art » Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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