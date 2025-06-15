Exposition À la découverte de l’INRAP Place Charles de Gaulle Toul

Exposition À la découverte de l’INRAP Place Charles de Gaulle Toul dimanche 15 juin 2025.

Exposition À la découverte de l’INRAP

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Samedi 2025-06-15 09:30:00

fin : 2025-09-19 18:30:00

L’exposition se compose de deux sections

-Métiers et fouilles, un travail de fourmis ! Découvrez les missions de l’Institut national de recherches archéologiques préventives et les résultats des fouilles entreprises dans la rue Qui qu’en grogne en 2018.

-Âge du fer Qui sont les Gaulois ? Fini le cliché du paysan moustachu qui arpente sa forêt ainsi que celui, tenace, du guerrier à la résistance farouche ! L’archéologie préventive permet désormais de mieux connaître la complexité de la civilisation celtique qui, entre 800 et 51 avant JC, s’étendait sur une grande partie du territoire actuel de la France.

Rendez-vous au Transept Sud de la cathédrale Saint-Etienne

Entrée libreTout public

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 90 60 accueil@tourisme-terrestouloises.com

English :

The exhibition is divided into two sections:

-Métiers et fouilles, un travail de fourmis! Discover the missions of the Institut national de recherches archéologiques préventives and the results of excavations undertaken in the Qui qu’en grogne street in 2018.

-Iron Age: Who were the Gauls? gone are the clichés of the moustachioed peasant who roams his forest, and the tenacious warrior with his fierce resistance! Preventive archaeology now enables us to better understand the complexity of the Celtic civilization which, between 800 and 51 BC, extended over a large part of present-day France.

Meet in the South Transept of Saint-Etienne Cathedral

Free admission

German :

Die Ausstellung besteht aus zwei Abteilungen:

-Berufe und Ausgrabungen, eine Knochenarbeit! Erfahren Sie mehr über die Aufgaben des Institut national de recherches archéologiques préventives und die Ergebnisse der Ausgrabungen, die 2018 in der Qui qu’en grogne-Straße durchgeführt wurden.

-Eisenzeit: Wer sind die Gallier? Schluss mit dem Klischee des schnurrbärtigen Bauern, der durch seinen Wald streift, und dem hartnäckigen Klischee des Kriegers, der einen erbitterten Widerstand leistet! Die Präventivarchäologie ermöglicht nun einen besseren Einblick in die Komplexität der keltischen Zivilisation, die sich zwischen 800 und 51 v. Chr. über einen Großteil des heutigen Frankreichs erstreckte.

Treffpunkt: Südliches Querschiff der Kathedrale Saint-Etienne

Freier Eintritt

Italiano :

La mostra è suddivisa in due sezioni:

-Mestieri e scavi, il lavoro delle formiche! scoprite di più sul lavoro dell’Institut national de recherches archéologiques préventives e sui risultati degli scavi effettuati in Rue Qui qu’en grogne nel 2018.

-Età del ferro: chi erano i Galli? sono finiti i cliché del contadino baffuto che si aggira per la sua foresta e del guerriero tenace dalla feroce resistenza! L’archeologia preventiva permette oggi di comprendere meglio la complessità della civiltà celtica che, tra l’800 e il 51 a.C., si estendeva su gran parte dell’attuale Francia.

Appuntamento nel transetto sud della Cattedrale di Saint-Etienne

Ingresso libero

Espanol :

La exposición se divide en dos secciones:

-Oficios y excavaciones, ¡el trabajo de las hormigas! más información sobre el trabajo del Institut national de recherches archéologiques préventives y los resultados de las excavaciones realizadas en la calle Qui qu’en grogne en 2018.

-Edad de Hierro: ¿Quiénes eran los galos? ¡Atrás quedaron los tópicos del campesino bigotudo que recorre su bosque y del guerrero tenaz de feroz resistencia! La arqueología preventiva permite hoy comprender mejor la complejidad de la civilización celta que, entre los años 800 y 51 a.C., se extendió por gran parte de la actual Francia.

Encuentro en el transepto sur de la catedral de Saint-Etienne

Entrada gratuita

