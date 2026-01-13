EXPOSITION A LA DÉCOUVERTE DES DINOSAURES Boulevard Robert Schuman Le Mans
EXPOSITION A LA DÉCOUVERTE DES DINOSAURES
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-03-01 18:30:00
L’Exposition Dinosaures arrive au Mans !
Une aventure spectaculaire à vivre en famille dinosaures géants, bébés dinos et immersion préhistorique
Remontez le temps et partez à la rencontre des géants de la préhistoire !
L’Exposition Dinosaures s’installe au Mans pour une expérience unique, ludique et immersive à partager avec vos enfants.
Au programme
• Dinosaures géants plus vrais que nature
• Bébés dinos adorables
• Décors immersifs & animations interactives
• Une sortie éducative et amusante pour petits et grands
Dates du 14 Février au 1er Mars 2026
Tarifs
• 12€ adulte
• 10€ à partir de 3 ans
• Gratuit pour les -3 ans
Billets disponibles en ligne et sur place
Aucune réservation obligatoire
Idée cadeau parfaite pour les enfants et les familles
Événement temporaire les dinosaures repartent après !
Venez vivre une aventure inoubliable au cœur de la préhistoire. .
Boulevard Robert Schuman A côté du City stade Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 7 86 82 43 86 leslie.falck@gmail.com
English :
