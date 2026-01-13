EXPOSITION A LA DÉCOUVERTE DES DINOSAURES Boulevard Robert Schuman Le Mans

EXPOSITION A LA DÉCOUVERTE DES DINOSAURES

Boulevard Robert Schuman A côté du City stade Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:30:00

L’Exposition Dinosaures arrive au Mans !

Une aventure spectaculaire à vivre en famille dinosaures géants, bébés dinos et immersion préhistorique

Remontez le temps et partez à la rencontre des géants de la préhistoire !

L’Exposition Dinosaures s’installe au Mans pour une expérience unique, ludique et immersive à partager avec vos enfants.

Au programme

• Dinosaures géants plus vrais que nature

• Bébés dinos adorables

• Décors immersifs & animations interactives

• Une sortie éducative et amusante pour petits et grands

Lieu QUARTIER DES SABLONS Le Mans

Dates du 14 Février au 1er Mars 2026

Tarifs

• 12€ adulte

• 10€ à partir de 3 ans

• Gratuit pour les -3 ans

Billets disponibles en ligne et sur place

Aucune réservation obligatoire

Idée cadeau parfaite pour les enfants et les familles

Événement temporaire les dinosaures repartent après !

Venez vivre une aventure inoubliable au cœur de la préhistoire. .

Boulevard Robert Schuman A côté du City stade Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 7 86 82 43 86 leslie.falck@gmail.com

