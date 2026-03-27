Exposition À la Découverte des Dinosaures Méru

Exposition À la Découverte des Dinosaures

1 Rue Marcel Coquet Méru Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

L’exposition à la découverte des dinosaures vous embarquera dans une visite 100% pédagogique, à découvrir en famille.

À travers un parcours, partez à l’aventure avec toute la famille à la découverte du monde extraordinaire des dinosaures. Les visiteurs se retrouvent ainsi, comme des explorateurs, dans le monde disparu du Jurassique qui renaît le temps d’une expédition.

Découvrez de nombreuses animations, avec des rencontres avec des dinosaures plus vrais que nature ??.

Laissez-vous impressionner par les rugissements du brachiosaure ou du célèbre Tyrannosaure !

Venez découvrir

– Une vingtaine de dinosaures présents, dont certains robotisés

– Animations

– Projection sur écran d’un documentaire

– Fouille archéologique

Un quizz sera remis à chaque famille pour tenter de gagner le diplôme du petit paléontologue pour chaque enfant.

Billetterie uniquement sur place.

Mode de règlement Espèces ou chèques

L’exposition à la découverte des dinosaures vous embarquera dans une visite 100% pédagogique, à découvrir en famille.

À travers un parcours, partez à l’aventure avec toute la famille à la découverte du monde extraordinaire des dinosaures. Les visiteurs se retrouvent ainsi, comme des explorateurs, dans le monde disparu du Jurassique qui renaît le temps d’une expédition.

Découvrez de nombreuses animations, avec des rencontres avec des dinosaures plus vrais que nature ??.

Laissez-vous impressionner par les rugissements du brachiosaure ou du célèbre Tyrannosaure !

Venez découvrir

– Une vingtaine de dinosaures présents, dont certains robotisés

– Animations

– Projection sur écran d’un documentaire

– Fouille archéologique

Un quizz sera remis à chaque famille pour tenter de gagner le diplôme du petit paléontologue pour chaque enfant.

Billetterie uniquement sur place.

Mode de règlement Espèces ou chèques .

1 Rue Marcel Coquet Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 6 24 75 38 95 dangladejulia@icloud.com

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English :

The Discovering dinosaurs exhibition will take you on a 100% educational tour for the whole family.

Set off on an adventure with the whole family to discover the extraordinary world of dinosaurs. Like explorers, visitors find themselves in the vanished world of the Jurassic, reborn for the duration of an expedition.

Discover a wide range of activities, including encounters with larger-than-life dinosaurs….

Let yourself be impressed by the roars of the Brachiosaurus or the famous Tyrannosaurus!

Come and discover

– Around twenty dinosaurs, some of them robotic

– Animations

– Screening of a documentary

– Archaeological dig

A quiz will be handed out to each family for a chance to win a Little Paleontologist diploma for each child.

Tickets available on site only.

Method of payment: Cash or cheque

L’événement Exposition À la Découverte des Dinosaures Méru a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre