Exposition : « À la découverte des pêcheries à l’anguille », Les Essacs de Saint-Simeux, Mosnac-Saint-Simeux

Informations pratiques

Exposition : « À la découverte des pêcheries à l’anguille » 19 et 20 septembre Les Essacs de Saint-Simeux Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À travers des expositions variées, réunissant photos, vidéos, textes anciens de législation, matériel et embarcations, chacun pourra se familiariser avec la pêche traditionnelle à l’anguille.

La visite permettra également de découvrir les travaux incessants de restauration menés par l’association « Les Essacs de Saint-Simeux » pour préserver les édifices de ce patrimoine fragile.

Des promenades en barque seront proposées afin de mieux appréhender le site.

Les Essacs de Saint-Simeux Place du port, Rue des moulins, 16120 Mosnac – Saint-Simeux Mosnac-Saint-Simeux 16120 Saint-Simeux Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 97 04 27 http://lesessacs.com Pêcheries artisanales régies sous Napoléon III, inexploitées mais remises en état depuis 2005 date de création de l’Association, deux sont couvertes, site unique en Charente. possibilité du parking de co-voiturage près du pont, parking près de l’église en haut du village.

A partir d’expositions variées (photos, vidéos, textes anciens de législation, matériel, embarcations), chacun se familiarisera avec la pêche traditionnelle à l’anguille mais aussi aux travaux de des…

©Paula Frémont