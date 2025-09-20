Exposition : à la découverte du cinéma d’animation Archives départementales de l’Eure Évreux

Exposition : à la découverte du cinéma d’animation Archives départementales de l’Eure Évreux samedi 20 septembre 2025.

Exposition : à la découverte du cinéma d’animation 20 et 21 septembre Archives départementales de l’Eure Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Pour les Journées du patrimoine et dans le cadre du lancement du film d’animation Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet, les Archives départementales proposent une exposition autour de la thématique du cinéma d’animation, du films d’animation dédié à Pagnol et du lien entre Pagnol et le territoire eurois.

A découvrir de 14h à 17h, le samedi 20 et le dimanche 21

Archives départementales de l’Eure Rue de Verdun, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 0232315084 http://archives.eure.fr L’accès aux Archives départementales se fait par l’allée Marcel Baudot, le long du Palais de Justice. Les Archives départementales sont situées à proximité de l’Hôtel du Département et de la cité administrative. Arrêt de bus « Archives » : lignes T1, T3 et T4.

Pour les Journées du patrimoine et dans le cadre du lancement du film d’animation Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet, les Archives départementales proposent une exposition autour de la du du…

Wild Bunch Distribution