Exposition À la découverte du Patrimoine Culturel Immatériel en Bretagne Rue Louis Pasteur Scaër

Exposition À la découverte du Patrimoine Culturel Immatériel en Bretagne

Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-24

2026-03-04

Une exposition trilingue consacrée aux aspects du patrimoine culturel immatériel (PCI) tels que la musique, la danse, les contes, les jeux et sports traditionnels, les usages populaires des plantes ou encore le fest-noz…

Exposition visible aux horaires d’ouverture de l’espace Youenn Gwernig .

Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne

