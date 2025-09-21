Exposition : A la découverte du patrimoine de Cabanac-Séguenville Maison du Patrimoine de Cabanac Cabanac-Séguenville

Exposition : A la découverte du patrimoine de Cabanac-Séguenville Maison du Patrimoine de Cabanac Cabanac-Séguenville dimanche 21 septembre 2025.

Exposition : A la découverte du patrimoine de Cabanac-Séguenville Dimanche 21 septembre, 14h00 Maison du Patrimoine de Cabanac Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Exposition à la Maison du patrimoine de Cabanac-Séguenville

Les membres de l’association qui anime la Maison du patrimoine vous invitent à découvrir une exposition retraçant :

L’histoire de l’école du village

Une collection d’outils anciens, témoins de l’artisanat et de l’agriculture locale

Une plongée dans la mémoire du village, entre savoir-faire et vie quotidienne d’autrefois.

Maison du Patrimoine de Cabanac Mairie, 31480 Cabanac-Séguenville Cabanac-Séguenville 31480 Haute-Garonne Occitanie 05 61 85 64 22 La Maison du Patrimoine de Cabanac se trouve dans l’ancienne école restaurée placée contre la mairie du village. Il retrace l’histoire de l’école depuis sa création il y a 150 ans. L’exposition de livres d’écoles, cartes de France et du monde, matériels des écoliers et matériels pédagogique des maîtres est à découvrir. Sur rendez-vous.

Les membres de l’association qui fait vivre la Maison du patrimoine vous proposent une exposition qui retrace l’histoire de l’école du village ainsi que des outils anciens témoins de l’artisanat et d…

© Tourisme Hauts Tolosans