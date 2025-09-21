Exposition à la Ferme du Merdy Ferme du Merdy Landudec

Exposition à la Ferme du Merdy Ferme du Merdy Landudec dimanche 21 septembre 2025.

Exposition à la Ferme du Merdy Dimanche 21 septembre, 10h00 Ferme du Merdy Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+

Rendez-vous à la Ferme du Merdy pour découvrir plus d’un siècle d’histoire d’une exploitation familiale dans le cadre du Rallye-Patrimoine du Haut Pays Bigouden 2025.

Une exposition proposée par l’association du patrimoine de Landudec sera visible sur place

Ferme du Merdy Le Merdy, 29710 Landudec Landudec 29710 Finistère Bretagne 0298544904 http://www.cchpb.bzh Exposition autour d’un siècle d’histoire d’une ferme familiale proposée dans le cadre du Rallye-Patrimoine du Haut Pays Bigouden 2025 Stationnement possible dans la cour de la ferme

Rendez-vous à la Ferme du Merdy pour découvrir plus d’un siècle d’histoire d’une exploitation familiale dans le cadre du Rallye-Patrimoine du Haut Pays Bigouden 2025.

©Collection particulière, famille Vigouroux