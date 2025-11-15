Exposition à la Galaria daus Consols François BRESSON Galaria daus Consols Excideuil

Exposition à la Galaria daus Consols François BRESSON

Galaria daus Consols 3 place Bugeaud Excideuil

Début : 2025-11-15

fin : 2026-01-16

Exposition de peintures de François Bresson, artiste peintre.

Exposition de peintures.

De mon regard sur les figures mythologiques de l’antiquité surgit une rencontre entre créations

contemporaines et iconographie des maitres anciens ; établir un dialogue singulier entre des passés

innombrables et un futur déjà présent pluralité de lectures et une vision transhistorique de la

peinture. Le tableau est un cadre dans lequel toutes les différentes choses vues peuvent trouver

place… François Bresson.

La Galaria daus Consols est ouverte les jeudis et samedis de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Vernissage le samedi 15 novembre à 18h en présence de l’artiste. .

Galaria daus Consols 3 place Bugeaud Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 04 04 96 contact.galariadausconsols@gmail.com

Mostra di dipinti di François Bresson.

La Galaria daus Consols è aperta il giovedì e il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Inaugurazione sabato 15 novembre alle 18.00.

