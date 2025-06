Exposition à la Galaria daus Consols Rafy Okefolahan Galaria daus Consols Excideuil 21 juin 2025 07:00

Exposition de peintures de Rafy Okefolahan, artiste plasticien sorti de résidence des Grandes Fenêtres.

La Galaria daus Consols est ouverte les jeudis et samedis de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Vernissage le samedi 21 juin à 18h.

Galaria daus Consols 3 place Bugeaud

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 04 04 96 contact.galariadausconsols@gmail.com

Italiano :

Mostra di dipinti di Rafy Okefolahan, artista visivo che ha appena concluso la sua residenza presso Les Grandes Fenêtres.

La Galaria daus Consols è aperta il giovedì e il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Inaugurazione sabato 21 giugno alle 18.00.

