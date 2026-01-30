Exposition à la Galaria daus Consols Ramzi Ghotbaldin Galaria daus Consols Excideuil

Exposition à la Galaria daus Consols Ramzi Ghotbaldin

Début : 2026-02-07

fin : 2026-03-21

Exposition intitulée Lumières de cocagne de l’artiste peintre Ramzi Ghotbaldin.

La Galaria daus Consols est ouverte les jeudis et samedis de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Vernissage le samedi 7 février à 18h en présence de l’artiste. .

Galaria daus Consols 3 place Bugeaud Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 04 04 96 contact.galariadausconsols@gmail.com

