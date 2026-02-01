Exposition à la Galerie 115 Ô&stel’Art et Geoffroy Hurez

115 Rue d’Isle Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-25 18:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Le 115 Galerie d’Art accueille une exposition de Ô&stel’Art et Geoffroy Hurez du jeudi 19 au mercredi 25 février 2026 de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

Galerie 115, 115 rue d’Isle, 02100 Saint-Quentin.

Le 115 Galerie d’Art accueille une exposition de Ô&stel’Art et Geoffroy Hurez du jeudi 19 au mercredi 25 février 2026 de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

Galerie 115, 115 rue d’Isle, 02100 Saint-Quentin. .

115 Rue d’Isle Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le 115 Galerie d?Art welcomes an exhibition by Ô&stel’Art and Geoffroy Hurez from Thursday February 19 to Wednesday February 25, 2026 from 2 to 6 pm.

Free admission.

Galerie 115, 115 rue d’Isle, 02100 Saint-Quentin.

L’événement Exposition à la Galerie 115 Ô&stel’Art et Geoffroy Hurez Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-02-09 par OT du Saint-Quentinois