Exposition à la Galerie 34 Galerie 34 Lauzerte

Exposition à la Galerie 34

Galerie 34 34 rue de la garrigue Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-07

Exposition Transparence de bijoux créés par Sofia Spoljaric et d’œuvres pluridisciplinaires de Aude Vandeborre

.

Galerie 34 34 rue de la garrigue Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 65 37 le34.vrak@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Transparence exhibition of jewelry by Sofia Spoljaric and multidisciplinary works by Aude Vandeborre

L’événement Exposition à la Galerie 34 Lauzerte a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy