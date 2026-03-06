Exposition à la Galerie 34 Galerie 34 Lauzerte
Galerie 34 34 rue de la garrigue Lauzerte Tarn-et-Garonne
Vendredi 2026-04-03
2026-04-12
2026-04-03 2026-04-07
Exposition Transparence de bijoux créés par Sofia Spoljaric et d’œuvres pluridisciplinaires de Aude Vandeborre
Galerie 34 34 rue de la garrigue Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 65 37 le34.vrak@gmail.com
English :
Transparence exhibition of jewelry by Sofia Spoljaric and multidisciplinary works by Aude Vandeborre
