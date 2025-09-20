Exposition à la Galerie des passions par l’association CHA « La guerre 1939-45, de l’exode à la libération, racontée par des Andrésiens » Espace Julien-Green Andrésy
Exposition à la Galerie des passions par l’association CHA « La guerre 1939-45, de l’exode à la libération, racontée par des Andrésiens » Espace Julien-Green Andrésy samedi 20 septembre 2025.
Exposition à la Galerie des passions par l’association CHA « La guerre 1939-45, de l’exode à la libération, racontée par des Andrésiens » 20 et 21 septembre Espace Julien-Green Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Exposition à la Galerie des passions par l’association CHA,
« La guerre 1939-45, de l’exode à la libération, racontée par des Andrésiens ».
Espace Julien-Green 4 boulevard Noël Marc 7870 Andrésy Andrésy 78570 Centre-Ville Yvelines Île-de-France
Exposition