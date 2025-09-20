Exposition à la Galerie des passions par l’association CHA « La guerre 1939-45, de l’exode à la libération, racontée par des Andrésiens » Espace Julien-Green Andrésy

Exposition à la Galerie des passions par l’association CHA « La guerre 1939-45, de l’exode à la libération, racontée par des Andrésiens » 20 et 21 septembre Espace Julien-Green Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Espace Julien-Green 4 boulevard Noël Marc 7870 Andrésy Andrésy 78570 Centre-Ville Yvelines Île-de-France

