Exposition à la Galerie d’étoiles – La Galerie d’étoiles Montélimar, 3 juin 2025 10:00, Montélimar.

Drôme

Début : 2025-06-03 10:00:00

fin : 2025-06-28 19:00:00

2025-06-03

La Galerie d’étoiles vous invite à venir découvrir les œuvres des artistes peintres, Martine Perugini et Jono.

La Galerie d’étoiles 20 rue Raymond Daujat

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 90 22 65 lagaleriedetoiles@outlook.fr

English :

Galerie d’étoiles invites you to discover the works of painters Martine Perugini and Jono.

German :

Die Sternengalerie lädt Sie ein, die Werke der Maler Martine Perugini und Jono zu besichtigen.

Italiano :

La Galerie d’étoiles vi invita a scoprire le opere dei pittori Martine Perugini e Jono.

Espanol :

La Galerie d’étoiles le invita a descubrir las obras de los pintores Martine Perugini y Jono.

