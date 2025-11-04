Exposition à la Galerie d’étoiles La Galerie d’étoiles Montélimar

La Galerie d’étoiles 20 rue Raymond Daujat Montélimar Drôme

Début : Lundi 2025-11-04

fin : 2025-12-04

2025-11-04

La Galerie d’étoiles vous invite à venir découvrir les œuvres de l’artiste peintre Les pochoirs du Geek et de la dessinatrice Moeris MC.

La Galerie d’étoiles 20 rue Raymond Daujat Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 90 22 65 lagaleriedetoiles@outlook.fr

English :

Galerie d’étoiles invites you to discover the work of painter Les pochoirs du Geek and designer Moeris MC.

German :

Die Sternengalerie lädt Sie ein, die Werke des Malers Les pochoirs du Geek und der Zeichnerin Moeris MC zu entdecken.

Italiano :

La Galerie d’étoiles vi invita a scoprire le opere del pittore Les pochoirs du Geek e del designer Moeris MC.

Espanol :

La Galerie d’étoiles le invita a descubrir la obra del pintor Les pochoirs du Geek y del diseñador Moeris MC.

