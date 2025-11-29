Exposition à la Galerie l’Aquarelle Grez-Neuville
Exposition à la Galerie l’Aquarelle Grez-Neuville samedi 29 novembre 2025.
Exposition à la Galerie l’Aquarelle
3, parc de la Mairie Grez-Neuville Maine-et-Loire
Début : 2025-11-29 14:30:00
fin : 2025-12-21 18:30:00
2025-11-29
Exposition de de Carmen Bernaudeau, dessinatrice et Jamel Zeddam ,sculpteur à l’Aquarelle de Grez-Neuville du 29 novembre au 21 décembre 2025.
Rendez-vous du 29 novembre au 21 décembre 2025 à la Galerie l’Aquarelle à Grez-Neuville. Vous y découvrirez les œuvres de Carmen Bernaudeau, dessinatrice et Jamel Zeddam ,sculpteur. Une belle exposition à découvrir les week-ends de 14h30 à 18h30.
Entrée gratuite. .
aquarelle.agn@gmail.com
English :
Exhibition by Carmen Bernaudeau, designer, and Jamel Zeddam, sculptor, at l’Aquarelle de Grez-Neuville from November 29 to December 21, 2025.
German :
Ausstellung von Carmen Bernaudeau, Zeichnerin, und Jamel Zeddam, Bildhauer, im Aquarell von Grez-Neuville vom 29. November bis 21. Dezember 2025.
Italiano :
Mostra di Carmen Bernaudeau, disegnatrice e Jamel Zeddam, scultore, all’Aquarelle de Grez-Neuville dal 29 novembre al 21 dicembre 2025.
Espanol :
Exposición de Carmen Bernaudeau, dibujante, y Jamel Zeddam, escultor, en la Aquarelle de Grez-Neuville, del 29 de noviembre al 21 de diciembre de 2025.
