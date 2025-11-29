Exposition à la Galerie l’Aquarelle

3, parc de la Mairie Grez-Neuville Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:30:00

fin : 2025-12-21 18:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Exposition de de Carmen Bernaudeau, dessinatrice et Jamel Zeddam ,sculpteur à l’Aquarelle de Grez-Neuville du 29 novembre au 21 décembre 2025.

Rendez-vous du 29 novembre au 21 décembre 2025 à la Galerie l’Aquarelle à Grez-Neuville. Vous y découvrirez les œuvres de Carmen Bernaudeau, dessinatrice et Jamel Zeddam ,sculpteur. Une belle exposition à découvrir les week-ends de 14h30 à 18h30.

Entrée gratuite. .

3, parc de la Mairie Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire aquarelle.agn@gmail.com

English :

Exhibition by Carmen Bernaudeau, designer, and Jamel Zeddam, sculptor, at l’Aquarelle de Grez-Neuville from November 29 to December 21, 2025.

German :

Ausstellung von Carmen Bernaudeau, Zeichnerin, und Jamel Zeddam, Bildhauer, im Aquarell von Grez-Neuville vom 29. November bis 21. Dezember 2025.

Italiano :

Mostra di Carmen Bernaudeau, disegnatrice e Jamel Zeddam, scultore, all’Aquarelle de Grez-Neuville dal 29 novembre al 21 dicembre 2025.

Espanol :

Exposición de Carmen Bernaudeau, dibujante, y Jamel Zeddam, escultor, en la Aquarelle de Grez-Neuville, del 29 de noviembre al 21 de diciembre de 2025.

L’événement Exposition à la Galerie l’Aquarelle Grez-Neuville a été mis à jour le 2025-02-11 par Office de tourisme Anjou bleu