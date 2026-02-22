Exposition à la Galerie Les Herbes Folles Galerie Les Herbes Folles Sainte-Foy-la-Grande

Exposition à la Galerie Les Herbes Folles

Galerie Les Herbes Folles
28 rue des Frères Reclus
Sainte-Foy-la-Grande
Gironde

Début : 2026-03-07

fin : 2026-04-02

2026-03-07

La Galerie Les Herbes Folles a le plaisir d’accueillir une exposition des photographies de Perrine D, des encres d’Yves Chatenet et des sculptures de Pierre Carcauzon du 07 Mars au 02 Avril et de vous inviter au vernissage le samedi 07 Mars à 11h.

Informations au 06 87 83 39 11 ou 06 11 07 27 36. .

Galerie Les Herbes Folles 28 rue des Frères Reclus Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 07 27 36

