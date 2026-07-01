Exposition à la Galerie Les Herbes Folles Galerie Les Herbes Folles Sainte-Foy-la-Grande
samedi 11 juillet 2026 · Galerie Les Herbes Folles · Sainte-Foy-la-Grande
Informations pratiques
Sainte-Foy-la-Grande
Exposition à la Galerie Les Herbes Folles
Galerie Les Herbes Folles 28 rue des Frères Reclus Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-07-11
La Galerie Les Herbes Folles est heureuse de vous inviter au vernissage de sa prochaine exposition
Le 11 juillet à partir de 11 heures
Nous vous proposons de découvrir les œuvres de Myriam BOURIANNE, Artiste Peintre et de Myriam RUEFF, Sculptrice sur métal.
Au cours de ce vernissage vous pourrez également déguster les vins du Château COURONNEAU, issus de culture en biodynamie.
Venez nombreux et accompagnés, dans la joie de vous y retrouver.
Cette exposition se déroulera du 11 Juillet au 05 Septembre 2026.
Nadine, Catherine et Sergine .
Galerie Les Herbes Folles 28 rue des Frères Reclus Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 07 27 36
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English : Exposition à la Galerie Les Herbes Folles
L’événement Exposition à la Galerie Les Herbes Folles Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-07-03 par OT du Pays Foyen
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