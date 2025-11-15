Exposition à la Galerie Namas’art Cosmogonies Galerie Namast’Art Pertuis

Exposition à la Galerie Namas’art Cosmogonies

Du 15/11 au 29/11/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Galerie Namast’Art 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse

Exposition de tableaux de Tereza De Almeida De Giorgi et Yvon Bonnaffoux à la Galerie Namas’Art du 15 au 29 novembre 2025

Galerie Namast’Art 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 50 35 23 info@namastart.fr

English :

Exhibition of paintings by Tereza De Almeida De Giorgi and Yvon Bonnaffoux at Galerie Namas’Art from November 15 to 29, 2025

German :

Ausstellung von Bildern von Tereza De Almeida De Giorgi und Yvon Bonnaffoux in der Galerie Namas’Art vom 15. bis 29. November 2025

Italiano :

Mostra di dipinti di Tereza De Almeida De Giorgi e Yvon Bonnaffoux alla Galerie Namas’Art dal 15 al 29 novembre 2025

Espanol :

Exposición de pinturas de Tereza De Almeida De Giorgi e Yvon Bonnaffoux en la Galerie Namas’Art del 15 al 29 de noviembre de 2025

