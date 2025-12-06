Exposition à la Galerie Réjane Louin À quatre feuilles Galerie Réjane Louin Locquirec
Galerie Réjane Louin 19 Rue de l’Église Locquirec Finistère
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
2025-12-06
Venez découvrir la nouvelle exposition à la galerie Réjane Louin.
Découvrez les œuvres de Brigit Ber et Guillaume Castel, dans cette expo intitulée À quatre feuilles .
Ouverture les samedis 14h-18h.
Pendant les vacances du mercredi au samedi 14h-18h.
Et sur rendez-vous. .
Galerie Réjane Louin 19 Rue de l’Église Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 2 98 79 36 57
