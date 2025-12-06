Exposition à la Galerie Réjane Louin À quatre feuilles Galerie Réjane Louin Locquirec

Exposition à la Galerie Réjane Louin À quatre feuilles

Galerie Réjane Louin 19 Rue de l’Église Locquirec Finistère

Venez découvrir la nouvelle exposition à la galerie Réjane Louin.

Découvrez les œuvres de Brigit Ber et Guillaume Castel, dans cette expo intitulée À quatre feuilles .

Ouverture les samedis 14h-18h.

Pendant les vacances du mercredi au samedi 14h-18h.

Et sur rendez-vous. .

Galerie Réjane Louin 19 Rue de l’Église Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 2 98 79 36 57

