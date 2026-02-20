Exposition à la Galerie Réjane Louin Couleur de lumière Galerie Réjane Louin Locquirec

Exposition à la Galerie Réjane Louin Couleur de lumière

Galerie Réjane Louin
19 Rue de l'Église
Locquirec
Finistère

2026-03-07

2026-06-27

2026-03-07

Venez découvrir la nouvelle exposition à la galerie Réjane Louin.

Découvrez les œuvres d’Hélène Launois, peintre et plasticienne, dans cette expo intitulée Couleur de lumière . L’artiste explore la lumière en tant que matière immatérielle. Après une période de peintures électrifiées, puis d’œuvres en volume, elle pratique aujourd’hui la vidéo et la photo, la sculpture de verre ou de céramique.

Vernissage de l’exposition en présence de l’artiste le dimanche 5 avril, de 15h à 18h. .

Galerie Réjane Louin 19 Rue de l’Église Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 2 98 79 36 57

