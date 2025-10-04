Exposition à la Galerie Réjane Louin « Entre deux souffles » Galerie Réjane Louin Locquirec
Exposition à la Galerie Réjane Louin « Entre deux souffles »
Galerie Réjane Louin 19 Rue de l’Église Locquirec Finistère
Début : 2025-10-04
fin : 2025-11-01
Venez découvrir la nouvelle exposition à la galerie Réjane Louin.
Découvrez les oeuvres d’Elodie BOUTRY, intitulée « Entre deux souffles ».
Inauguration le samedi 4 Octobre 2025.
Ouverture les samedis 14h-18h
Pendant les vacances du mercredi au samedi 14h-18h
Et sur RDV .
Galerie Réjane Louin 19 Rue de l’Église Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 2 98 79 36 57
