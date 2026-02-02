Exposition à la gare Galerie d’art photo FidelitosPIX Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie

Exposition à la gare Galerie d’art photo FidelitosPIX

Place des Halles La Gare Bagnoles de l'Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Début : Vendredi 2026-04-08 09:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

2026-04-08

Galerie d’art photo FidelitosPIX de 9h à 17h dans le local de l’ancienne gare.

L’entrée est gratuite.

L’artiste Fadel Galal y présentera une sélection de ses photographies, issues de différents genres, notamment des clichés de monuments de notre région ainsi que des photos de rue.

L’événement se déroulera sur invitation du lundi 6 au mardi 7 avril 2026, puis sera ouvert au public gratuitement du mercredi 8 au dimanche 12 avril 2026. .

