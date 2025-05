Exposition à la gare Le Petit train du picodon – Le Petit Train du Picodon Dieulefit, 1 juin 2025 07:00, Dieulefit.

Drôme

Exposition à la gare Le Petit train du picodon Le Petit Train du Picodon Gare du Picodon Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-01

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-06-01

Au rez-de-chaussée de la gare est installée une exposition permanente comprenant des photographies et cartes postales anciennes de la ligne, des documents et divers objets relatant l’existence du Petit train du Picodon .

.

Le Petit Train du Picodon Gare du Picodon

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 73 75 65 petittraindupicodon@orange.fr

English :

On the station’s first floor, there’s a permanent exhibition featuring old photographs and postcards of the line, as well as documents and various objects relating to the existence of the « Petit train du Picodon ».

German :

Im Erdgeschoss des Bahnhofs befindet sich eine Dauerausstellung mit alten Fotografien und Postkarten der Strecke, Dokumenten und verschiedenen Gegenständen, die über die Existenz des « Petit train du Picodon » berichten.

Italiano :

Al piano terra della stazione è allestita una mostra permanente con vecchie fotografie e cartoline della linea, documenti e oggetti vari relativi all’esistenza del « Petit train du Picodon ».

Espanol :

En la planta baja de la estación hay una exposición permanente con fotografías y postales antiguas de la línea, documentos y objetos diversos relacionados con la existencia del « Petit train du Picodon ».

L’événement Exposition à la gare Le Petit train du picodon Dieulefit a été mis à jour le 2024-10-10 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux