Exposition à La Grange de Voyageur L’Icône, Chemin de Lumière La Grange du Voyageur Charroux

Exposition à La Grange de Voyageur L’Icône, Chemin de Lumière

La Grange du Voyageur 20 rue de la Paille Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-08

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-08

Plongez dans l’univers mystique de l’icône byzantine avec Nicole Seuvic. Une exposition envoûtante où couleurs et symboles sacrés tracent un véritable chemin de lumière. Une expérience artistique et spirituelle à ne pas manquer.

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La Grange du Voyageur 20 rue de la Paille Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 45 86 05

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English :

Dive into the mystical world of Byzantine icons with Nicole Seuvic. A spellbinding exhibition where colors and sacred symbols trace a veritable path of light. An artistic and spiritual experience not to be missed.

L’événement Exposition à La Grange de Voyageur L’Icône, Chemin de Lumière Charroux a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme Val de Sioule