Exposition à la Ligne Bleue à Carsac-Aillac Angelina Pavlova Carsac-Aillac

13 rue Albéric Deguiral Carsac-Aillac Dordogne
Vernissage Angelina Pavlova à La Ligne Bleue
Samedi 11 octobre à 18h, venez découvrir l’artiste Angelina Pavlova à l’occasion de son exposition CROIRE/FAIRE/TERRE à La Ligne Bleue
Exposition visible jusqu’au samedi 15 novembre. Ouvert du lundi au samedi, de 14h30 à 18h
La performance de l’artiste Introduction à l’incertitude de notre temps sera également présentée le samedi 11 octobre à 18h
Exposition visible jusqu’au samedi 15 novembre
Ouvert du lundi au samedi
de 14h30 à 18h .
13 rue Albéric Deguiral Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 36 97 86 athena.sarlat@wanadoo.fr
English : Exposition à la Ligne Bleue à Carsac-Aillac Angelina Pavlova
Opening ? Angelina Pavlova at La Ligne Bleue
Saturday October 11 at 6pm, come and discover the artist Angelina Pavlova for her exhibition CROIRE/FAIRE/TERRE at La Ligne Bleue
On view until Saturday, November 15. Open Monday to Saturday, 2.30 pm to 6 pm
German : Exposition à la Ligne Bleue à Carsac-Aillac Angelina Pavlova
Vernissage ? Angelina Pavlova in La Ligne Bleue
Am Samstag, den 11. Oktober um 18 Uhr, lernen Sie die Künstlerin Angelina Pavlova anlässlich ihrer Ausstellung CROIRE/FAIRE/TERRE in La Ligne Bleue kennen
Die Ausstellung ist bis Samstag, den 15. November, zu sehen. Geöffnet von Montag bis Samstag, 14:30 bis 18:00 Uhr
Italiano :
Apertura? Angelina Pavlova a La Ligne Bleue
Sabato 11 ottobre alle 18.00, venite a scoprire l’artista Angelina Pavlova alla sua mostra CROIRE/FAIRE/TERRE presso La Ligne Bleue
Visitabile fino a sabato 15 novembre. Aperta dal lunedì al sabato, dalle 14.30 alle 18.00
Espanol : Exposition à la Ligne Bleue à Carsac-Aillac Angelina Pavlova
¿Inauguración? Angelina Pavlova en La Ligne Bleue
El sábado 11 de octubre a las 18:00, venga a descubrir a la artista Angelina Pavlova en su exposición CROIRE/FAIRE/TERRE en La Ligne Bleue
Hasta el sábado 15 de noviembre. Abierto de lunes a sábado, de 14.30 a 18.00 h
