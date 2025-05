Exposition A la lisière du Monde – Nancy, 21 mai 2025 14:00, Nancy.

Meurthe-et-Moselle

Exposition A la lisière du Monde 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2025-05-21 14:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

Date(s) :

2025-05-21

2025-06-01

2025-07-06

Investir la galerie dans tout son volume, avec de grands voilages peints et de grands lés de papier chinois Wenzhou qui, une fois peints, prennent une transparence nacrée.

Cette installation aux dimensions hors normes prendra la forme d’un parcours labyrinthique afin d’immerger le visiteur dans un univers coloré et fantasmagorique. Mais surtout au milieu de supports sans cesse en mouvement par les déplacements d’air. Comme si les spectateurs faisaient battre le cœur des tableaux.

Sans réservation.Tout public

3 rue Victor Poirel

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr

English :

Take over the gallery in all its volume, with large painted curtains and large strips of Wenzhou Chinese paper which, once painted, take on a pearly transparency.

This unusually large installation will take the form of a labyrinthine journey, immersing visitors in a colorful, phantasmagorical universe. But above all, in the midst of supports that are constantly in motion as a result of air movements. It’s as if the spectators were the heartbeat of the paintings.

Reservations essential.

German :

Die Galerie in ihrem gesamten Volumen mit großen bemalten Vorhängen und großen Bahnen chinesischen Wenzhou-Papiers zu bespielen, das nach dem Bemalen eine perlmuttartige Transparenz annimmt.

Diese Installation mit außergewöhnlichen Dimensionen wird die Form eines labyrinthischen Parcours annehmen, um den Besucher in eine farbenfrohe und phantasmagorische Welt eintauchen zu lassen. Vor allem aber inmitten von Trägern, die durch Luftbewegungen ständig in Bewegung sind. Es ist, als würden die Betrachter das Herz der Bilder zum Schlagen bringen.

Keine Reservierung erforderlich.

Italiano :

Occupare l’intera galleria, con grandi tende dipinte e strisce di carta cinese Wenzhou che, una volta dipinte, assumono una trasparenza perlacea.

Questa installazione di dimensioni straordinarie avrà la forma di un viaggio labirintico, immergendo i visitatori in un universo colorato e fantasmagorico. Ma soprattutto, in mezzo a supporti in continuo movimento grazie agli spostamenti d’aria. È come se gli spettatori fossero il cuore pulsante dei dipinti.

Non è necessaria la prenotazione.

Espanol :

Ocupará toda la galería, con grandes cortinas pintadas y tiras de papel chino de Wenzhou que, una vez pintadas, adquieren una transparencia nacarada.

Esta instalación de dimensiones extraordinarias adoptará la forma de un recorrido laberíntico, sumergiendo al visitante en un universo colorista y fantasmagórico. Pero, sobre todo, en medio de soportes en constante movimiento como consecuencia de los movimientos del aire. Es como si los espectadores fueran el latido de los cuadros.

No es necesario reservar.

L’événement Exposition A la lisière du Monde Nancy a été mis à jour le 2025-05-09 par DESTINATION NANCY