Exposition A la lumière des manuscrits médiévaux Bibliothèque Emile Littré Le Mesnil-le-Roi
Exposition A la lumière des manuscrits médiévaux Bibliothèque Emile Littré Le Mesnil-le-Roi samedi 11 avril 2026.
Exposition A la lumière des manuscrits médiévaux
Bibliothèque Emile Littré 43 rue de la marne Le Mesnil-le-Roi Yvelines
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-11
Dans le cadre des journées européennes des métiers d’art, Françoise Dugas-Lamotte propose une exposition ainsi que deux conférences sur les manuscrits médiévaux.
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Bibliothèque Emile Littré 43 rue de la marne Le Mesnil-le-Roi 78600 Yvelines Île-de-France +33 1 34 93 26 00 communication@ville-lemesnilleroi.fr
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English :
As part of the Journées européennes des métiers d?art, Françoise Dugas-Lamotte presents an exhibition and two lectures on medieval manuscripts.
L’événement Exposition A la lumière des manuscrits médiévaux Le Mesnil-le-Roi a été mis à jour le 2026-03-20 par Conseil Départemental des Yvelines