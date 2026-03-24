Exposition A la lumière des manuscrits médiévaux Bibliothèque Emile Littré Le Mesnil-le-Roi

Exposition A la lumière des manuscrits médiévaux

Bibliothèque Emile Littré 43 rue de la marne Le Mesnil-le-Roi Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-11

Dans le cadre des journées européennes des métiers d’art, Françoise Dugas-Lamotte propose une exposition ainsi que deux conférences sur les manuscrits médiévaux.

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Bibliothèque Emile Littré 43 rue de la marne Le Mesnil-le-Roi 78600 Yvelines Île-de-France +33 1 34 93 26 00 communication@ville-lemesnilleroi.fr

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English :

As part of the Journées européennes des métiers d?art, Françoise Dugas-Lamotte presents an exhibition and two lectures on medieval manuscripts.

L’événement Exposition A la lumière des manuscrits médiévaux Le Mesnil-le-Roi a été mis à jour le 2026-03-20 par Conseil Départemental des Yvelines