1 Rue de l’Hôtel de Ville Levroux Indre

Début : Jeudi 2025-07-18

fin : 2025-08-28

2025-07-18

À partir du 18 juillet, tous les jeudis, venez découvrir l’univers des peintres de la Maison de Bois à travers une exposition dédiée à la couleur bleu.

Une immersion sensible et créative où le bleu se décline sous toutes ses formes, entre profondeur, légèreté et émotion.

À la Maison de Bois entrée libre. .

1 Rue de l’Hôtel de Ville Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire tourisme@levroux.fr

English :

Exhibition at the Maison de Bois ? « Did you say Blue?!… »

German :

Ausstellung im Maison de Bois ? « Haben Sie Blau gesagt?!! »

Italiano :

Mostra alla Maison de Bois? « Hai detto blu?!… »

Espanol :

Exposición en la Maison de Bois ? « ¡¿Has dicho Azul?!… »

L’événement Exposition à la Maison de Bois « Vous avez dit Bleu ?!… » Levroux a été mis à jour le 2025-07-05 par OT Levroux