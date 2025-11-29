Exposition à la Maison de Loire Au fil de l’eau Jargeau

Exposition à la Maison de Loire Au fil de l’eau

La Chanterie, boulevard Carnot Jargeau Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-05-02 17:45:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-04-01

Exposition de Dominique GIRAUD peintures et Oliver LA GUÊPE sculptures. .

La Chanterie, boulevard Carnot Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org

