Exposition à la Maison de Loire Au fil de l’eau Jargeau samedi 21 mars 2026.
La Chanterie, boulevard Carnot Jargeau Loiret
Gratuit
Début : Mercredi 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-05-02 17:45:00
Exposition de Dominique GIRAUD peintures et Oliver LA GUÊPE sculptures. .
La Chanterie, boulevard Carnot Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org
