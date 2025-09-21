Exposition à la maison des mémoires Maison des Mémoires Louzy

Exposition à la maison des mémoires Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Maison des Mémoires Deux-Sèvres

Gratuit.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le centre d’exposition vous fait découvrir un lieu de nature et de patrimoine dans une ancienne maison de campagne et ferme poitevine. Découvrez cinq expositions et un jardin expérimental et pédagogique : le «Jardin des Futurs Proches».

découvrez également la nouvelle exposition : « Petite Enfance, naître à Louzy ».

Profitez du concert par le groupe de jazz Little Big Band Thouarsais. le dimanche entre 16h et 17h

Maison des Mémoires 5bis rue de la Croix-Estudier, 79100 Louzy Louzy 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 07 81 01 63 57 Créée par le Louzéen Pierre Donadieu, l’association raconte l’origine, les traditions et les lieux remarquables de la commune. Depuis le 24 avril, 3 expositions sur les oiseaux, les outils du paysan et le vin d’autrefois sont à découvrir.

© ville de Thouars