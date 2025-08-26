Exposition à la Maison du Commandant Ligne d’Azur avec Nadja Maison du Commandant Hyères

Maison du Commandant 169 Rue de la Ferme Hyères Var

Début : Vendredi 2025-08-26

fin : 2025-08-31

2025-08-26

Née au rythme des vagues, quelque part entre deux ports, avec une première escale à Porquerolles. Mon enfance s’est déroulée en mer, entre les éclats du soleil sur l’eau et les parfums salés du vent. Avant même de savoir marcher, je savais flotter.

Maison du Commandant 169 Rue de la Ferme Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 56 19 92

English : Exhibition at the Maison du Commandant Ligne d’Azur with Nadja

Born to the rhythm of the waves, somewhere between two ports, with a first stopover in Porquerolles. My childhood was spent at sea, with the sun shining on the water and the salty scent of the wind. Even before I could walk, I knew how to float.

German : Ausstellung im Maison du Commandant Ligne d’Azur mit Nadja

Geboren im Rhythmus der Wellen, irgendwo zwischen zwei Häfen, mit einem ersten Zwischenstopp in Porquerolles. Meine Kindheit spielte sich auf dem Meer ab, zwischen dem Glanz der Sonne auf dem Wasser und dem salzigen Duft des Windes. Noch bevor ich laufen konnte, wusste ich, wie man schwimmt.

Italiano : Mostra alla Maison du Commandant Ligne d’Azur con Nadja

Nata al ritmo delle onde, da qualche parte tra due porti, il mio primo approdo è stato Porquerolles. La mia infanzia è trascorsa in mare, con il sole che splende sull’acqua e il profumo salato del vento. Prima ancora di camminare, sapevo galleggiare.

Espanol :

Nací al ritmo de las olas, entre dos puertos, y mi primera escala fue Porquerolles. Mi infancia transcurrió en el mar, con el sol brillando sobre el agua y el aroma salado del viento. Antes de andar, ya sabía flotar.

