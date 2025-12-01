Exposition à la Maison du Littoral Trévignon Trégunc

Exposition à la Maison du Littoral

Trévignon Hent Pen Loc’h Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2026-01-04 16:30:00

Date(s) :

2025-12-20

A découvrir, une exposition pédagogique et interactive pour se plonger dans l’histoire de la formation de la dune, du paysage, des étangs et de la roselière. .

