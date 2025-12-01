Exposition à la Maison du Littoral Trévignon Trégunc
Exposition à la Maison du Littoral
Trévignon Hent Pen Loc’h Trégunc Finistère
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2026-01-04 16:30:00
Date(s) :
2025-12-20
A découvrir, une exposition pédagogique et interactive pour se plonger dans l’histoire de la formation de la dune, du paysage, des étangs et de la roselière. .
Trévignon Hent Pen Loc’h Trégunc 29910 Finistère Bretagne
